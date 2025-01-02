x
02 января 2025
|
последняя новость: 10:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 января 2025
|
02 января 2025
|
последняя новость: 10:01
02 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. Список лучших "международных бомбардиров". Лидируют марокканцы

Знаменитые спортсмены
Футбол
время публикации: 02 января 2025 г., 09:30 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 09:30
Футбол. Список лучших "международных бомбардиров". Лидируют марокканцы
AP Photo/Jeremias Gonzalez

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала список лучших "международных бомбардиров" 2024 года.

В список вошли футболисты, забившие больше всех в матчах международных кубковых турниров и в матчах за национальные сборные.

Возглавляет список Софьян Рахими, забивший 16 голов в матчах за "Аль-Айн" (ОАЭ) и 4 - за борную Марокко.

На втором месте Аюб Эль-Кааби ("Олимпиакос" и сборная Марокко) (15 + 4).

По 17 "международных голов" в активе Эрлинга Холанна ("Манчестер Сити", сборная Норвегии) (6 + 11) и Виктора Дьекереша (он стал лучшим бомбардиром 2024 года с учетом всех турниров) ("Спортинг" (Лиссабон, сборная Швеции) (7 + 10).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 января 2025

Умер легендарный вратарь "Боруссии" (Дортмунд)
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 января 2025

"Арсенал" победил "Брентфорд" и поднялся на второе место
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 января 2025

Умер известный футболист, двукратный чемпион УССР
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 января 2025

Ничья в битве лидеров. Йоси Абукасис обыграл "Бейтар". Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу