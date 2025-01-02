Футбол. Список лучших "международных бомбардиров". Лидируют марокканцы

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала список лучших "международных бомбардиров" 2024 года.

В список вошли футболисты, забившие больше всех в матчах международных кубковых турниров и в матчах за национальные сборные.

Возглавляет список Софьян Рахими, забивший 16 голов в матчах за "Аль-Айн" (ОАЭ) и 4 - за борную Марокко.

На втором месте Аюб Эль-Кааби ("Олимпиакос" и сборная Марокко) (15 + 4).

По 17 "международных голов" в активе Эрлинга Холанна ("Манчестер Сити", сборная Норвегии) (6 + 11) и Виктора Дьекереша (он стал лучшим бомбардиром 2024 года с учетом всех турниров) ("Спортинг" (Лиссабон, сборная Швеции) (7 + 10).