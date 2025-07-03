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Юниорский чемпионат мира по баскетболу. Американцы разгромили сборную Иордании

Баскетбол
время публикации: 03 июля 2025 г., 11:12 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 11:20
Тайран Стоукс сделал "трипл-дабл" и 7 перехватов
AP Photo/Gregory Payan

В матче 1/8 финала юниорского чемпионата мира по баскетболу американцы разгромили сборную Иордании 140:67.

После 10 минут 32:15, 20 - 67:37, 30 - 106:56.

По 19 очков набрали Морез Джонсон (Мичиган Волверинз) (+5 подборов) и Тайран Стоукс (+11 подборов + 10 передач + 7 перехватов).

Иорданцы проиграли три матча и не вышли на игру против сборной Израиля (техническое поражение 0:20).

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