Баскетбол. Серж Ибака покидает мадридский "Реал"
время публикации: 03 июля 2025 г., 09:21 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 09:28
Официальный сайт мадридского "Реала" сообщает, что Серж Ибака покидает клуб.
Тяжелый форвард отыграл в Испании один сезон. И стал чемпионом Испании. В 2011 году во время локаута в НБА Серж Ибака (он тогда был игроком "Оклахома-Сити Тендер") выступал за "Реал".
Он сыграл более 1000 матчей в НБА. Чемпион НБА 2019 года с "Торонто Рэпторз".
В составе сборной Испании Серж Ибака чемпион Европы 2011 года. серебряный призер Лондонской олимпиады.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июля 2025