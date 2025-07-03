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Спорт

Баскетбол. Серж Ибака покидает мадридский "Реал"

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 03 июля 2025 г., 09:21 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 09:28
Баскетбол. Серж Ибака покидает мадридский "Реал"
AP Photo/Darko Vojinovic

Официальный сайт мадридского "Реала" сообщает, что Серж Ибака покидает клуб.

Тяжелый форвард отыграл в Испании один сезон. И стал чемпионом Испании. В 2011 году во время локаута в НБА Серж Ибака (он тогда был игроком "Оклахома-Сити Тендер") выступал за "Реал".

Он сыграл более 1000 матчей в НБА. Чемпион НБА 2019 года с "Торонто Рэпторз".

В составе сборной Испании Серж Ибака чемпион Европы 2011 года. серебряный призер Лондонской олимпиады.

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