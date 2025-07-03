Начался женский чемпионат Европы по футболу. Результаты матчей
время публикации: 03 июля 2025 г., 06:43 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 06:43
В Швейцарии начался женский чемпионат Европы по футболу. Впервые в финальной части сыграют сборные Польши и Уэльса.
Исландия - Финляндия 0:1
На 58-й минуте сборная Исландии осталась в меньшинстве. Вторую желтую карточку получила Агла Мария Альбертсдоттир (Брейдаблик).
Победный гол на 70-й минуте забила Катарина Косола (Мальме).
Швейцария - Норвегия 1:2
Хозяйки турнира открыли счет на 28-й минуте. Отличилась Надин Ризен (Айнтрахт, Франкфурт).
На 54-й минуте Ада Хегерберг (Лион) сравняла счет 1:1. На 58-й минуте Юлия Штирли (Фрайбург) срезала мяч в свои ворота 1:2.
На 70-й минуте Ада Хегерберг не реализовала пенальти.
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