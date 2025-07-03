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Начался женский чемпионат Европы по футболу. Результаты матчей

Футбол
время публикации: 03 июля 2025 г., 06:43 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 06:43
Швейцария - Норвегия 1:2
AP Photo/Martin Meissner

В Швейцарии начался женский чемпионат Европы по футболу. Впервые в финальной части сыграют сборные Польши и Уэльса.

Исландия - Финляндия 0:1

На 58-й минуте сборная Исландии осталась в меньшинстве. Вторую желтую карточку получила Агла Мария Альбертсдоттир (Брейдаблик).

Победный гол на 70-й минуте забила Катарина Косола (Мальме).

Швейцария - Норвегия 1:2

Хозяйки турнира открыли счет на 28-й минуте. Отличилась Надин Ризен (Айнтрахт, Франкфурт).

На 54-й минуте Ада Хегерберг (Лион) сравняла счет 1:1. На 58-й минуте Юлия Штирли (Фрайбург) срезала мяч в свои ворота 1:2.

На 70-й минуте Ада Хегерберг не реализовала пенальти.

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