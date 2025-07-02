Оливье Жиру будет выступать за "Лилль"
время публикации: 02 июля 2025 г., 12:41 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 12:41
38-летний бывший форвард сборной Франции Оливье Жиру продолжит карьеру в "Лилле", сообщает официальный сайт французского клуба.
Контракт рассчитан на 1 сезон.
Футболист недавно выступал за "Лос-Анджелес".
Оливье Жиру - лучший бомбардир сборной Франции.
Ранее он выступал за "Гренобль", "Монпелье", "Истр", "Тур", "Арсенал", "Челси", "Милан".
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