Александр Ляказетт продолжит карьеру в Саудовской Аравии

34-летний бывший форвард сборной Франции Александр Ляказетт будет выступать за клуб "Неом" из Саудовской Аравии.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Срок действия договора 2 сезона.

В прошлом сезоне Александр Ляказетт выступал за "Лион". В 2017-22 годах он выступал за "Арсенал".