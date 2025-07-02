Александр Ляказетт продолжит карьеру в Саудовской Аравии
время публикации: 02 июля 2025 г., 11:29 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 11:29
34-летний бывший форвард сборной Франции Александр Ляказетт будет выступать за клуб "Неом" из Саудовской Аравии.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Срок действия договора 2 сезона.
В прошлом сезоне Александр Ляказетт выступал за "Лион". В 2017-22 годах он выступал за "Арсенал".
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 июля 2025