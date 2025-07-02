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Спорт

Александр Ляказетт продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 02 июля 2025 г., 11:29 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 11:29
Александр Ляказетт продолжит карьеру в Саудовской Аравии
AP Photo/Moises Castillo

34-летний бывший форвард сборной Франции Александр Ляказетт будет выступать за клуб "Неом" из Саудовской Аравии.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Срок действия договора 2 сезона.

В прошлом сезоне Александр Ляказетт выступал за "Лион". В 2017-22 годах он выступал за "Арсенал".

Спорт
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