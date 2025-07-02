Умер легендарный полузащитник львовских "Карпат"
время публикации: 02 июля 2025 г., 12:11 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 12:18
1 июля на 72-м году жизни умер известный украинский советский футболист и украинский тренер Юрий Дубровный, сообщают украинские СМИ.
В некрологах его называют "легендарным игроком львовских "Карпат" 70-х годов".
Юрий Дубровный играл в полузащите команд "Карпаты" (Львов), "Луцк", "Авангард" (Стрый), "Нистру" (Кишинев), "Львов", "Галичина" (Дрогобич).
Он тренировал команды "Галичина" (Дрогобич), "Газовик" (Комарно), "Карпаты" (Коломыя), "Скала" (Стрый), "Карпаты" (Камянка-Бузьска), "Техно Центр" (Рогатын), "Нива" (Тернополь), "Рава" (Рава-Руська).
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