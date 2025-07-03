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Юниорский чемпионат Европы по плаванию. Марк Теллер занял четвертое место

Плавание
время публикации: 03 июля 2025 г., 07:54 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 07:54
Юниорский чемпионат Европы по плаванию. Марк Теллер занял четвертое место
AP Photo/Denes Erdos

В Шаморине, Словакия, проходит юниорский чемпионат Европы по плаванию.

Чемпионом на дистанции 50 метров брассом стал турок Нусрат Аллахверди - 27.24 секунды.

На 1 сотую секунды от него отстал британец Филип Новацки. Бронзовую медаль завоевал немец Ян Мальте Графе, отставший от победителя на 6 сотых секунды.

Израильтянин Марк Теллер занял четвертое место (27.77 секунды).

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