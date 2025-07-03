Умер 27-летний бывший футболист и скаут московского ЦСКА
время публикации: 03 июля 2025 г., 10:46 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 10:52
После продолжительной болезни умер российский футболист Георгий Кодзаев, сообщает официальный сайт московского ЦСКА.
Он был воспитанником ЦСКА, выступал за команды "Спартак" (Владикавказ), "Арарат" (Москва) и "Эребуни" (Ереван).
Георгий Кодзаев завершил карьеру в 2021 году.
После этого он работал скаутом в московском ЦСКА.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2025