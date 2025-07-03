Умер 27-летний бывший футболист и скаут московского ЦСКА

После продолжительной болезни умер российский футболист Георгий Кодзаев, сообщает официальный сайт московского ЦСКА.

Он был воспитанником ЦСКА, выступал за команды "Спартак" (Владикавказ), "Арарат" (Москва) и "Эребуни" (Ереван).

Георгий Кодзаев завершил карьеру в 2021 году.

После этого он работал скаутом в московском ЦСКА.