Победителем молодежного Кубка Азии стала сборная Японии

В Катаре завершился молодежный Кубок Азии (игроки до 23 лет). В финале японцы обыграли сборную Узбекистана 1:0.

Победный гол на первой минуте компенсированного времени забил Фуки Ямада (Токио Верди).

Все призеры турнира примут участие в Токийской олимпиаде.

Японцы сыграют в одной группе со сборными Израиля, Парагвая и Мали.

Команда Узбекистана сыграет в одной группе со сборными Испании, Египта и Доминиканской республики.