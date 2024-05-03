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Победителем молодежного Кубка Азии стала сборная Японии

время публикации: 03 мая 2024 г., 20:45 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 20:45
Победителем молодежного Кубка Азии стала сборная Японии
AP Photo/Hussein Sayed

В Катаре завершился молодежный Кубок Азии (игроки до 23 лет). В финале японцы обыграли сборную Узбекистана 1:0.

Победный гол на первой минуте компенсированного времени забил Фуки Ямада (Токио Верди).

Все призеры турнира примут участие в Токийской олимпиаде.

Японцы сыграют в одной группе со сборными Израиля, Парагвая и Мали.

Команда Узбекистана сыграет в одной группе со сборными Испании, Египта и Доминиканской республики.

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