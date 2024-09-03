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Плавание. Ами Дадаон стал двукратным чемпионом Парижской паралимпиады

время публикации: 03 сентября 2024 г., 19:51 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 19:59
Плавание. Ами Дадаон стал двукратным чемпионом Парижской паралимпиады
AP Photo/Emilio Morenatti

Израильский пловец Ами Дадаон стал чемпионом Парижской Паралимпиады на дистанции 200 метров вольным стилем.

Он мировой и паралимпийский рекордсмен на этой дистанции (рекорд установлен во время Токийской паралимпиады).

Ами Дадаон завоевал две золотые и одну серебряную медали Парижской паралимпиады.

На втором месте россиянин Роман Жданов.

Бронзовую медаль завоевал японец Такаюки Сузуки.

Четвертое место занял мексиканец Анхель де Хесус Камачо Рамирес, установивший рекорд Америки.

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