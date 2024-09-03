Плавание. Ами Дадаон стал двукратным чемпионом Парижской паралимпиады

Израильский пловец Ами Дадаон стал чемпионом Парижской Паралимпиады на дистанции 200 метров вольным стилем.

Он мировой и паралимпийский рекордсмен на этой дистанции (рекорд установлен во время Токийской паралимпиады).

Ами Дадаон завоевал две золотые и одну серебряную медали Парижской паралимпиады.

На втором месте россиянин Роман Жданов.

Бронзовую медаль завоевал японец Такаюки Сузуки.

Четвертое место занял мексиканец Анхель де Хесус Камачо Рамирес, установивший рекорд Америки.