Плавание. Ами Дадаон стал двукратным чемпионом Парижской паралимпиады
время публикации: 03 сентября 2024 г., 19:51 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 19:59
Израильский пловец Ами Дадаон стал чемпионом Парижской Паралимпиады на дистанции 200 метров вольным стилем.
Он мировой и паралимпийский рекордсмен на этой дистанции (рекорд установлен во время Токийской паралимпиады).
Ами Дадаон завоевал две золотые и одну серебряную медали Парижской паралимпиады.
На втором месте россиянин Роман Жданов.
Бронзовую медаль завоевал японец Такаюки Сузуки.
Четвертое место занял мексиканец Анхель де Хесус Камачо Рамирес, установивший рекорд Америки.
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