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Чемпионат Германии. "Боруссия" испортила юбилей Марко Розе и помогла "Баварии"

время публикации: 03 ноября 2024 г., 12:47 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 12:57
Чемпионат Германии. "Боруссия" испортила юбилей Марко Розе и помогла "Баварии"
AP Photo/Martin Meissner

В матче девятого тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" одержала волевую победу над "Лейпцигом" 2:1.

Первые пять домашних матчей под руководством Нури Шахина "шмели" выиграли. До повторения рекорда клуба осталось два матча. По иронии судьбы рекорд (7 побед в 7 первых домашних матчах) установил Марко Розе, ныне тренирующий "Лейпциг".

Это была сотая игра "Лейпцига" под руководством Розе.

В случае победы "быки" догнали бы лидирующую "Баварию".

У хозяев значительное статистическое преимущество (56% владения мячом, 19:6 по ударам, 7:3 по точным ударам, 4:0 по угловым). "Боруссия" могла победить с крупным счетом, но упустила несколько голевых моментов.

В первые 15 минут хозяева упустили два перспективных момента. А гости забили первым же ударом в створ. На 27-й минуте Опенда сделал пас пяткой. Шешко с линии вратарской отправил мяч под перекладину 0:1.

Через 3 минуты Максимилиан Байер забил после подачи углового 1:1. На 60-й минуте хозяева едва не забили после подачи углового. Шлоттербек бил из пределов вратарской. Гулачи мяч парировал.

На 65-й минуте Байер навесил. Гирасси опередил защитника и нанес удар головой 2:1.

На 71-й минуте "быки" едва не отыгрались. Эльмас нанес обводящий удар. Защитник вынес мяч с линии ворот.

На 76-й минуте Брандт пробил с близкого расстояния. Гулачи спас гостей, ногой отразив мяч.

На последних секундах матча едва не забили гости. Эльмас пробил из пределов вратарской. Шлоттербек бросился под удар и спас ворота.

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