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Евролига. "Маккаби" на последних секундах матча проиграл "Барселоне"

время публикации: 04 апреля 2024 г., 23:34 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 23:34
Евролига. "Маккаби" на последних секундах матча проиграл "Барселоне"
AP Photo/Carolyn Kaster

В матче тридцать третьего тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" в гостях проиграл "Барселоне" 89:92.

На последней минуте матча была ничья 89:89.

После 10 минут ничья 19:19.

Первую половину матча выиграли каталонцы 44:43.

После 30 минут 70:63.

Самый результативный игрок матча Уэйд Болдуин, набравший 22 очка.

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