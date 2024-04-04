Евролига. "Маккаби" на последних секундах матча проиграл "Барселоне"
время публикации: 04 апреля 2024 г., 23:34 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 23:34
В матче тридцать третьего тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" в гостях проиграл "Барселоне" 89:92.
На последней минуте матча была ничья 89:89.
После 10 минут ничья 19:19.
Первую половину матча выиграли каталонцы 44:43.
После 30 минут 70:63.
Самый результативный игрок матча Уэйд Болдуин, набравший 22 очка.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 апреля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 апреля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 апреля 2024