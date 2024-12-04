"Байер" выбил "Баварию" из Кубка Германии. Результаты матчей

В матче 1/8 финала "Бавария" уступила "Байеру" 0:1. "Арминия" сенсационно победила "Фрайбург" 3:1.

Арминия (Билефельд) - Фрайбург 3:1

"Арминия", не так давно игравшая в элите, теперь один из лидеров Третьей лиги.

Регенсбург - Штутгарт 0:3

Бавария (Мюнхен) - Байер (Леверкузен) 0:1

На 17-й минуте Фримпонг вышел один на один. Мануэль Нойер за пределами штрафной снес нападающего и был удален. Место в воротах "Баварии" занял израильтянин Даниэль Перец.

На 69-й минуте Гримальдо навесил. Натан Телла головой отправил мяч в нижний угол ворот.

Вердер (Бремен) - Дармштадт 1:0