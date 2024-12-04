x
04 декабря 2024
|
последняя новость: 10:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 декабря 2024
|
04 декабря 2024
|
последняя новость: 10:52
04 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Байер" выбил "Баварию" из Кубка Германии. Результаты матчей

Футбол
время публикации: 04 декабря 2024 г., 10:17 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 10:17
Удаление Нойера
AP Photo/Matthias Schrader

В матче 1/8 финала "Бавария" уступила "Байеру" 0:1. "Арминия" сенсационно победила "Фрайбург" 3:1.

Арминия (Билефельд) - Фрайбург 3:1

"Арминия", не так давно игравшая в элите, теперь один из лидеров Третьей лиги.

Регенсбург - Штутгарт 0:3

Бавария (Мюнхен) - Байер (Леверкузен) 0:1

На 17-й минуте Фримпонг вышел один на один. Мануэль Нойер за пределами штрафной снес нападающего и был удален. Место в воротах "Баварии" занял израильтянин Даниэль Перец.

На 69-й минуте Гримальдо навесил. Натан Телла головой отправил мяч в нижний угол ворот.

Вердер (Бремен) - Дармштадт 1:0

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 декабря 2024

Кубок Испании. Сенсационное поражение "Эспаньола"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 декабря 2024

Чемпионат Испании. Юбилейный гол Мурики. "Барселона" разгромила островитян
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 декабря 2024

Матч "Фиорентина" - "Интер" прерван. Эдоардо Бове потерял сознание
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 декабря 2024

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" громят соперников. Результаты матчей чемпионата Англии