x
04 декабря 2024
|
последняя новость: 09:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 декабря 2024
|
04 декабря 2024
|
последняя новость: 09:25
04 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Кубок Испании. Сенсационное поражение "Эспаньола"

Футбол
Сенсации
время публикации: 04 декабря 2024 г., 09:00 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 09:00
Кубок Испании. Сенсационное поражение "Эспаньола"
AP Photo/Jose Breton

В матче второго раунда Кубка Испании "Эспаньол" (Барселона) сенсационно проиграл "Барбастро" 0:2.

Эта команда стала первым представителем четвертого дивизиона, сумевщим в двух розыгрышах Кубка Испании подряд выбить представителя Ла Лиги (в прошлом году была обыграна "Альмерия" 1:0).

На 55-й минуте бывший защитник "Леванте" Сито Баррера реализовал пенальти.

На 81-й минуте он удвоил преимущество хозяев.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 декабря 2024

Чемпионат Испании. Юбилейный гол Мурики. "Барселона" разгромила островитян
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 декабря 2024

Матч "Фиорентина" - "Интер" прерван. Эдоардо Бове потерял сознание
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 декабря 2024

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" громят соперников. Результаты матчей чемпионата Англии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 декабря 2024

"Атлетико" разгромил "Вальядолид". Результаты матчей чемпионата Испании