Кубок Испании. Сенсационное поражение "Эспаньола"
время публикации: 04 декабря 2024 г., 09:00 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 09:00
В матче второго раунда Кубка Испании "Эспаньол" (Барселона) сенсационно проиграл "Барбастро" 0:2.
Эта команда стала первым представителем четвертого дивизиона, сумевщим в двух розыгрышах Кубка Испании подряд выбить представителя Ла Лиги (в прошлом году была обыграна "Альмерия" 1:0).
На 55-й минуте бывший защитник "Леванте" Сито Баррера реализовал пенальти.
На 81-й минуте он удвоил преимущество хозяев.
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