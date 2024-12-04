Кубок Испании. Сенсационное поражение "Эспаньола"

В матче второго раунда Кубка Испании "Эспаньол" (Барселона) сенсационно проиграл "Барбастро" 0:2.

Эта команда стала первым представителем четвертого дивизиона, сумевщим в двух розыгрышах Кубка Испании подряд выбить представителя Ла Лиги (в прошлом году была обыграна "Альмерия" 1:0).

На 55-й минуте бывший защитник "Леванте" Сито Баррера реализовал пенальти.

На 81-й минуте он удвоил преимущество хозяев.