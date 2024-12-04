Чемпионат Испании. Юбилейный гол Мурики. "Барселона" разгромила островитян

В матче девятнадцатого тура чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Мальорку" 5:1.

"Мальорка": Роман, Мохика, Раильо, Вальент, Маффео (Ларин, 78), Фернандес (Наварро, 67), Дардер (Дани Родригес, 67), Саму Кошта, Морланес, Санчес (Морей, 78), Мурики (Пратс, 78).

"Барселона": Пенья, Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Касадо (Эрик Гарсия, 82), Педри (Гави, 82), Рафинья (Лопес, 87), Ольмо (де Йонг, 72), Ямаль, Ферран Торрес (Виктор, 73).

"Барселона" владела огромным преимуществом (61% владения мячом, 20:6 по ударам, 9:1 по точным ударам, 5:2 по угловым) и во втором тайме сумела дожать соперника.

На 12-й минуте начудили защитники островитян. После перехвата мяча последовал корявый вынос, фактически голевая передача. Ферран Торрес подарком воспользовался и открыл счет 0:1.

На 19-й минуте Торрес пробил из центра штрафной. Мяч летел в нижний угол. Лео Роман сумел перевести мяч на угловой.

На 43-й минуте выход "два в один". Пабло Маффео сделал передачу. Ведат Мурики отправил мяч в пустые ворота 1:1. Это его 30-й гол в матчах за "Мальорку" в чемпионате Испании.

На последних секундах первого тайма каталонцы могли забить. Рафинья вышел один на один. Роман мяч парировал. Ламин Ямаль не попал в пустые ворота.

На 53-й минуте Рафинья отлично исполнил штрафной. Мяч летел в угол. Роман мяч поймал. Через 3 минуты Рафинья реализовал пенальти 1:2.

На 74-й минуте Ямаль передачей отрезал всю оборону хозяев. Рафинья в касание отправил мяч в сетку 1:3. На 79-й минуте Ямаль делает разрезающий пас в штрафную. Рафинья прострелил. Защитник неудачно выбил мяч с линии вратарской. Фрэнки де Йонг пробил точно 1:4.

На 84-й минуте защитник пытался обработать мяч в своей штрафной и мяч потерял. Де Йонг прострелил во вратарскую. Пау Виктор отправил мяч в пустые ворота.