Достижение Девина Букера. Рекорд Скотта Барнса. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" разгромил "Вашингтон" 118:87.

Шарлотт Хорнетс - Филадельфия Сиксерз 104:110

Кливленд Кавальерз - Вашингтон Уизардз 118:87

"Кливленд" лидирует в Восточной конференции.

Детройт Пистонс - Милуоки Бакс 107:128

Нью-Йорк Никс - Орландо Мэджик 121:106

На матче присутствовал знаменитый испанский теннисист Карлос Алькарас.

Торонто Рэпторз - Индиана Пэйсерз 122:111

Разыгрывающий "Торонто" Скотт Барнс, проводящий четвертый сезон в НБА, установил личный рекорд результативности - 35 очков за матч. К этому прибавил 6 подборов и 9 передач.

Оклахома-Сити Тендер - Юта Джаз 133:106

Шей Гилдес-Александр, признанный лучшим игроком ноября Западной конференции, набрал 26 очков, сделал 6 подборов, 3 передач и 3 перехвата.

Даллас Мэверикс - Мемфис Гризлиз 121:116

Лидер "Далласа" Лука Дончич набрал 37 очков и сделал 12 подборов.

Финикс Санз - Сан-Антонио Сперз 104:93

Лидер "Финикса" Девин Букер набрал 29 очков в этом матче и 15 000 в карьере в НБА. 30 октября ему исполнилось 28 лет и он занял девятое место в списке самых молодых игроков НБА, достигших этой отметки. Самый молодой в этом списке - Леброн Джеймс.

Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз 119:115

Лидер "Денвера" Никола Йокич сделал "дабл-дабл" (38 + 10 подборов +6 передач).

Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокитс 120:111

Домантас Сабонис (Сакраменто) набрал 27 очков, сделал 7 подборов и 4 передачи.