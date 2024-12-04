Достижение Девина Букера. Рекорд Скотта Барнса. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" разгромил "Вашингтон" 118:87.
Шарлотт Хорнетс - Филадельфия Сиксерз 104:110
Кливленд Кавальерз - Вашингтон Уизардз 118:87
"Кливленд" лидирует в Восточной конференции.
Детройт Пистонс - Милуоки Бакс 107:128
Нью-Йорк Никс - Орландо Мэджик 121:106
На матче присутствовал знаменитый испанский теннисист Карлос Алькарас.
Торонто Рэпторз - Индиана Пэйсерз 122:111
Разыгрывающий "Торонто" Скотт Барнс, проводящий четвертый сезон в НБА, установил личный рекорд результативности - 35 очков за матч. К этому прибавил 6 подборов и 9 передач.
Оклахома-Сити Тендер - Юта Джаз 133:106
Шей Гилдес-Александр, признанный лучшим игроком ноября Западной конференции, набрал 26 очков, сделал 6 подборов, 3 передач и 3 перехвата.
Даллас Мэверикс - Мемфис Гризлиз 121:116
Лидер "Далласа" Лука Дончич набрал 37 очков и сделал 12 подборов.
Финикс Санз - Сан-Антонио Сперз 104:93
Лидер "Финикса" Девин Букер набрал 29 очков в этом матче и 15 000 в карьере в НБА. 30 октября ему исполнилось 28 лет и он занял девятое место в списке самых молодых игроков НБА, достигших этой отметки. Самый молодой в этом списке - Леброн Джеймс.
Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз 119:115
Лидер "Денвера" Никола Йокич сделал "дабл-дабл" (38 + 10 подборов +6 передач).
Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокитс 120:111
Домантас Сабонис (Сакраменто) набрал 27 очков, сделал 7 подборов и 4 передачи.