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Дубль Гай Меламеда в ворота "Бней Сахнина". Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Футбол
время публикации: 04 декабря 2024 г., 11:06 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 11:12
Дубль Гай Меламеда в ворота "Бней Сахнина". Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
AP Photo/Matthias Schrader

Состоялись матчи двенадцатого тура чемпионата Израиля. Хайфский "Апоэль" в гостях победил "Бней Сахнин" 2:0.

Бней Сахнин - Апоэль (Хайфа) 0:2

Оба гола в конце матча забил Гай Меламед, в 2021-23 годах выступавший за "Бней Сахнин".

Маккаби (Нетания) - Ашдод 2:2

После первого тайма хозяева вели в счете 2:0.

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