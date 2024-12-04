Дубль Гай Меламеда в ворота "Бней Сахнина". Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
время публикации: 04 декабря 2024 г., 11:06 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 11:12
Состоялись матчи двенадцатого тура чемпионата Израиля. Хайфский "Апоэль" в гостях победил "Бней Сахнин" 2:0.
Бней Сахнин - Апоэль (Хайфа) 0:2
Оба гола в конце матча забил Гай Меламед, в 2021-23 годах выступавший за "Бней Сахнин".
Маккаби (Нетания) - Ашдод 2:2
После первого тайма хозяева вели в счете 2:0.
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