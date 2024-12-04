Дубль Гай Меламеда в ворота "Бней Сахнина". Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Состоялись матчи двенадцатого тура чемпионата Израиля. Хайфский "Апоэль" в гостях победил "Бней Сахнин" 2:0.

Бней Сахнин - Апоэль (Хайфа) 0:2

Оба гола в конце матча забил Гай Меламед, в 2021-23 годах выступавший за "Бней Сахнин".

Маккаби (Нетания) - Ашдод 2:2

После первого тайма хозяева вели в счете 2:0.