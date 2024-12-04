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Лига чемпионов ФИБА. "Апоэль" победил "Вюрцбург"

Баскетбол
Лига чемпионов
время публикации: 04 декабря 2024 г., 08:36 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 08:36
Лига чемпионов ФИБА. "Апоэль" победил "Вюрцбург"
AP Photo/Artie Walker Jr

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА "Апоэль" (Холон) победил "Вюрцбург" 71:69.

Соперники одержали по 3 победы и лидируют в группе А.

После 10 минут 18:18.

Первую половину матча уверенно выиграли немцы 40:30.

После 30 минут 58:49.

Самый результативный игрок матча - канадский защитник "Апоэля" Элайджа Митру-Лонг (21 + 8 подборов).

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