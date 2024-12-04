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"Барселона" проиграла в Греции, "Реал" - во Франции. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 04 декабря 2024 г., 07:29 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 07:29
"Барселона" проиграла в Греции, "Реал" - во Франции. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Kyle Phillips

Состоялись матчи тринадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" неожиданно проиграл в Лионе 78:80.

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 101:90

Последнюю четверть хозяева выиграли 27:17.

Лидеры "Баварии" провели отличный матч: Девин Букер (27 + 8 подборов + 5 передач) и Карсен Эдвардс (20 + 5 передач).

АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Реал (Мадрид, Испания) 80:78

Последнюю четверть хозяева выиграли 21:12.

Тео Маледон (АСВЕЛ) набрал 23 очка и сделал 7 передач.

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Париж (Франция) 81:93

Панатинаикос (Афины, Греция) - Барселона (Испания) 90:89

Последнюю четверть греки выиграли 27:20.

Кендрик Нунн (Панатинаикос) набрал 29 очков.

Баскония (Витория, Испания) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 88:76

Вторую половину матча гости выиграли 51:43.

Партизан (Белград, Сербия) - Жальгирис (Каунас, Литва) 84:78

Лонни Уокер (Жальгирис) набрал 26 очков и сделал 6 подборов.

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