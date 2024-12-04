"Барселона" проиграла в Греции, "Реал" - во Франции. Результаты матчей Евролиги
Состоялись матчи тринадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" неожиданно проиграл в Лионе 78:80.
Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 101:90
Последнюю четверть хозяева выиграли 27:17.
Лидеры "Баварии" провели отличный матч: Девин Букер (27 + 8 подборов + 5 передач) и Карсен Эдвардс (20 + 5 передач).
АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Реал (Мадрид, Испания) 80:78
Последнюю четверть хозяева выиграли 21:12.
Тео Маледон (АСВЕЛ) набрал 23 очка и сделал 7 передач.
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Париж (Франция) 81:93
Панатинаикос (Афины, Греция) - Барселона (Испания) 90:89
Последнюю четверть греки выиграли 27:20.
Кендрик Нунн (Панатинаикос) набрал 29 очков.
Баскония (Витория, Испания) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 88:76
Вторую половину матча гости выиграли 51:43.
Партизан (Белград, Сербия) - Жальгирис (Каунас, Литва) 84:78
Лонни Уокер (Жальгирис) набрал 26 очков и сделал 6 подборов.