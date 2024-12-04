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Рейтинг лучших футболистов мира 21 века возглавил Лионель Месси. Криштиану Роналду на втором месте

Футбол
Знаменитые спортсмены
Рейтинги
время публикации: 04 декабря 2024 г., 14:27 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 14:32
Рейтинг лучших футболистов мира 21 века возглавил Лионель Месси. Криштиану Роналду на втором месте
AP Photo/Gustavo Garello

Британское издание talkSPORT составило рейтинг лучших футболистов 21-го века. На первом месте Лионель Месси.

Его основной конкурент Криштиану Роналду занял в списке второе место.

В первую десятку входят:

3. Роналдиньо,

4. Зинедин Зидан,

5. Андрес Иньеста,

6. Хави,

7. Тьерри Анри,

8. Кака,

9. Луис Суарес,

10. Дани Алвес.

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