Рейтинг лучших футболистов мира 21 века возглавил Лионель Месси. Криштиану Роналду на втором месте
время публикации: 04 декабря 2024 г., 14:27 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 14:32
Британское издание talkSPORT составило рейтинг лучших футболистов 21-го века. На первом месте Лионель Месси.
Его основной конкурент Криштиану Роналду занял в списке второе место.
В первую десятку входят:
3. Роналдиньо,
4. Зинедин Зидан,
5. Андрес Иньеста,
6. Хави,
7. Тьерри Анри,
8. Кака,
9. Луис Суарес,
10. Дани Алвес.
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