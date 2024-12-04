Умер легендарный вратарь, "герой Севильи", остановивший "Барселону"

2 декабря на 66-м году жизни умер знаменитый румынский вратарь Хельмут Дукадам, сообщают румынские СМИ.

В сентябре он перенес операцию на сердце.

Хельмут Дукадам был известен как "герой Севильи". 7 мая 1986 года "Стяуа" завоевала Кубок европейских чемпионов, победив в серии послематчевых пенальти "Барселону". Дукадам отразил все 4 пенальти в послематчевой серии. Основное время матча завершилось 0:0.

Вскоре после этой победы голкипер вынужден был уйти из спорта из-за болезни (атеросклероза). Но через 3 года возобновил карьеру.

Хельмут Дукадам защищал ворота клубов "Конструтурул" (Арад), УТА (Арад), "Стяуа" (Бухарест), "Вагонул" (Арад).

В составе "Стяуа" - двукратный чемпион Румынии.

Хельмут Дукадам был признан лучшим футболистом 1986 года в Румынии.