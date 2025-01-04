29-летний боксер умер после нокаута
время публикации: 04 января 2025 г., 16:42 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 16:49
29-летний танзанийский боксер Хассан Мгая умер в больнице из-за травм, полученных в поединке, который он проиграл нокаутом, сообщает британское издание TalkSport.
27 декабря в Дар-эс-Саламе он проиграл бой Полу Элиасу (Танзания). По сообщению местных СМИ, Мгая пропустил несколько сильных ударов в пятом раунде.
Хассан Мгая был доставлен в Палестинскую больницу в Синзе. Потом его перевезли в госпиталь Мвананьямала, но спортсмен умер через три дня.
WBC выступил с заявлением по поводу смерти боксера. Президент организации Маурисило Сулейман выразил соболезнования.
Хассан Мгая провел 9 поединков на профессиональном ринге. В трех победил при двух ничьих. Он выступал в легкой весовой категории.
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