Драма на сборах сборной Израиля в Болгарии. Отец спортсмена два дня без сознания
время публикации: 04 июля 2024 г., 08:17 | последнее обновление: 04 июля 2024 г., 08:17
Отец израильского паралимпийского пловца Ияда Шалаби Юсеф Шалаби двое суток находится без сознания. Он был с сыном на сборах сборной Израиля в Болгарии, сообщает "Исраэль а-Йом".
Тренер сборной сказал "Мы не знаем, что с ним. Нужно как можно быстрее привезти его в Израиль для прохождения лечения". Он добавил, что будет рад любой помощи по доставке Юсефа Шалаби в Израиль.
Паралимпийская сборная Израиля по плаванию проводит тренировочный сбор в Болгарии.
Юсеф Шалаби был доставлен в больницу в Варне.
Ияд Шалаби -двукратный победитель паралимпиады в Токио. Его отец сопровождает сына на всех турнирах.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 апреля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 апреля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 апреля 2024