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Драма на сборах сборной Израиля в Болгарии. Отец спортсмена два дня без сознания

время публикации: 04 июля 2024 г., 08:17 | последнее обновление: 04 июля 2024 г., 08:17
Драма на сборах сборной Израиля в Болгарии. Отец спортсмена два дня без сознания
AP Photo/Dan Balilty

Отец израильского паралимпийского пловца Ияда Шалаби Юсеф Шалаби двое суток находится без сознания. Он был с сыном на сборах сборной Израиля в Болгарии, сообщает "Исраэль а-Йом".

Тренер сборной сказал "Мы не знаем, что с ним. Нужно как можно быстрее привезти его в Израиль для прохождения лечения". Он добавил, что будет рад любой помощи по доставке Юсефа Шалаби в Израиль.

Паралимпийская сборная Израиля по плаванию проводит тренировочный сбор в Болгарии.

Юсеф Шалаби был доставлен в больницу в Варне.

Ияд Шалаби -двукратный победитель паралимпиады в Токио. Его отец сопровождает сына на всех турнирах.

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