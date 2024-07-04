Драма на сборах сборной Израиля в Болгарии. Отец спортсмена два дня без сознания

Отец израильского паралимпийского пловца Ияда Шалаби Юсеф Шалаби двое суток находится без сознания. Он был с сыном на сборах сборной Израиля в Болгарии, сообщает "Исраэль а-Йом".

Тренер сборной сказал "Мы не знаем, что с ним. Нужно как можно быстрее привезти его в Израиль для прохождения лечения". Он добавил, что будет рад любой помощи по доставке Юсефа Шалаби в Израиль.

Паралимпийская сборная Израиля по плаванию проводит тренировочный сбор в Болгарии.

Юсеф Шалаби был доставлен в больницу в Варне.

Ияд Шалаби -двукратный победитель паралимпиады в Токио. Его отец сопровождает сына на всех турнирах.