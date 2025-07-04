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Спорт

Умер известный вратарь, участник двух чемпионатов мира

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 04 июля 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 08:17
Умер известный вратарь, участник двух чемпионатов мира
AP Photo/Fernando Vergara

3 июля после продолжительной болезни на 62-м году жизни умер известный футболист Питер Руфаи, сообщают нигерийские СМИ.

Вратарь выступал за нигерийский, бельгийские, нидерландские, испанские и португальские клубы.

В составе сборной Нигерии он участник чемпионатов мира 1994 и 1998 годов, серебряный призер Кубка африканских наций 1994 года.

За сборную Нигерии он провел 65 игр, в которых забил 1 гол - в 1993 году в ворота сборной Эфиопии.

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