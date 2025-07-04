Умер известный вратарь, участник двух чемпионатов мира

3 июля после продолжительной болезни на 62-м году жизни умер известный футболист Питер Руфаи, сообщают нигерийские СМИ.

Вратарь выступал за нигерийский, бельгийские, нидерландские, испанские и португальские клубы.

В составе сборной Нигерии он участник чемпионатов мира 1994 и 1998 годов, серебряный призер Кубка африканских наций 1994 года.

За сборную Нигерии он провел 65 игр, в которых забил 1 гол - в 1993 году в ворота сборной Эфиопии.