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Испанки разгромили сборную Португалии. Результаты матчей чемпионата Европы

Футбол
время публикации: 04 июля 2025 г., 06:24 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 06:31
Испанки разгромили сборную Португалии. Результаты матчей чемпионата Европы
AP Photo/Martin Meissner

В Швейцарии продолжается женский чемпионат Европы по футболу. Испанки разгромили сборную Португалии 5:0.

Бельгия - Италия 0:1

На 44-й минуте победный гол забила Арианна Карузо (Бавария, Мюнхен).

Испания - Португалия 5:0

Все кончилось очень быстро. На 7-й минуте счет был 2:0. После первого тайма 4:0.

Два мяча забила Эстер Гонсалес Родригес (ГоТем, Нью-Джерси). По разу отличились Вики Лопес (Барселона), Алексия Путельяс (Барселона) и Кристина Мартин Прието Гуттьерес (Бенфика).

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