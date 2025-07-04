Испанки разгромили сборную Португалии. Результаты матчей чемпионата Европы
время публикации: 04 июля 2025 г., 06:24 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 06:31
В Швейцарии продолжается женский чемпионат Европы по футболу. Испанки разгромили сборную Португалии 5:0.
Бельгия - Италия 0:1
На 44-й минуте победный гол забила Арианна Карузо (Бавария, Мюнхен).
Испания - Португалия 5:0
Все кончилось очень быстро. На 7-й минуте счет был 2:0. После первого тайма 4:0.
Два мяча забила Эстер Гонсалес Родригес (ГоТем, Нью-Джерси). По разу отличились Вики Лопес (Барселона), Алексия Путельяс (Барселона) и Кристина Мартин Прието Гуттьерес (Бенфика).
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