x
04 июля 2025
|
последняя новость: 08:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 июля 2025
|
04 июля 2025
|
последняя новость: 08:58
04 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Хайфский "Маккаби" победил "Гонвед"

Футбол
время публикации: 04 июля 2025 г., 08:40 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 08:40
Хайфский "Маккаби" победил "Гонвед"
AP Photo/Fernando Vergara

В товарищеском матче хайфский "Маккаби" победил "Гонвед" (Будапешт) 1:0.

На 79-й минуте гол забил Дин Давид.

Стартовый состав "Маккаби": Ермаков, Али Мохаммед, Корню, Эйсат, Даган, Саба, Амир, Наор, Хазиза, Подгоряну, Халайли.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июля 2025

Умер известный вратарь, участник двух чемпионатов мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июля 2025

Испанки разгромили сборную Португалии. Результаты матчей чемпионата Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июля 2025

В финале Золотого кубка сыграют сборные США и Мексики
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июля 2025

Начался женский чемпионат Европы по футболу. Результаты матчей