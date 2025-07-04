Хайфский "Маккаби" победил "Гонвед"
время публикации: 04 июля 2025 г., 08:40 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 08:40
В товарищеском матче хайфский "Маккаби" победил "Гонвед" (Будапешт) 1:0.
На 79-й минуте гол забил Дин Давид.
Стартовый состав "Маккаби": Ермаков, Али Мохаммед, Корню, Эйсат, Даган, Саба, Амир, Наор, Хазиза, Подгоряну, Халайли.
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