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Спорт

Президент США анонсировал поединок UFC на территории Белого дома

Смешанные единоборства
время публикации: 04 июля 2025 г., 07:49 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 07:49
Президент США анонсировал поединок UFC на территории Белого дома
AP Photo/Frank Franklin II

Выступая в Айове, президент США Дональд Трамп заявил о возможности проведения поединка UFC на территории Белого дома, сообщает "Спорт-экспресс".

Чемпионский бой будет приурочен к 250-й годовщине принятия Декларации независимости США.

"Я даже думаю, что мы проведем поединок UFC. Здесь кто-то следит за UFC? Мы проведем бой, только представьте себе, на территории Белого дома. Там у нас очень много места", - сказал Дональд Трамп.

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