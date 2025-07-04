Президент США анонсировал поединок UFC на территории Белого дома

Выступая в Айове, президент США Дональд Трамп заявил о возможности проведения поединка UFC на территории Белого дома, сообщает "Спорт-экспресс".

Чемпионский бой будет приурочен к 250-й годовщине принятия Декларации независимости США.

"Я даже думаю, что мы проведем поединок UFC. Здесь кто-то следит за UFC? Мы проведем бой, только представьте себе, на территории Белого дома. Там у нас очень много места", - сказал Дональд Трамп.