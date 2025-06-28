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Спорт

ММА. "Геркулес" вышел в финал PFL. Эдвардс победил Сильвейру

Смешанные единоборства
время публикации: 28 июня 2025 г., 10:53 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 10:53
Серхио Петтис победил решением судей бывшего временного чемпиона Bellator Рофеона Стотса
AP Photo/Jim Young

В Чикаго состоялся турнир ММА PFL 7. В главном поединке англичанин Фабиан Эдвардс по очкам победил американца Джоша Сильвейру.

Эдвардс вышел в финал турнира средневесов PFL.

Американец Салливан Коли вышел в финал турнира полутяжеловесов, победив по очкам соотечественника Фила Дэвиса, бывшего чемпиона Bellator.

Бывший чемпион Bellator в легчайшем весе американец Серхио Петтис победил решением судей бывшего временного чемпиона Bellator Рофеона Стотса (США).

Американец Далтон "Геркулес" Роста вышел в финал турнира средневесов, победив по очкам канадца Аарона Джеффри.

Бразилец Антонио Карлос Жуниор вышел в финал турнира полутяжей, победив по очкам англичанина Симеона "Гладкого" Пауэлла.

Бой тяжеловесов россиянина Валентина Молдавского и молдаванина Александра Романова остановлен в конце первого раунда и признан несостоявшимся. Романов ударил соперника коленом в пах.

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