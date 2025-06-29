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UFC. Топурия стал чемпионом во второй весовой категории

Смешанные единоборства
время публикации: 29 июня 2025 г., 10:39 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 10:39
UFC. Топурия стал чемпионом во второй весовой категории
AP Photo/John Locher

В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC 317: Topuria vs. Oliveira. Главным был поединок за вакантный чемпионский пояс в легком весе.

Чемпион в полулегком весе грузин Илья Топурия в середине первого раунда нокаутировал бывшего чемпиона Чарльза Оливейру.

Бразилец Александр Пантожа защитил пояс чемпиона в наилегчайшем весе, победив удушающим приемом в третьем раунде новозеландца Кая Кара-Франса.

Бирманец Джошуа Ван по очкам победил американца Брендона Ройвала.

Уроженец Ирана ассириец Бенейл Дариюш решением судей победил бразильца Ренато Мойкано.

Американец Пейтон Тальбот по очкам победил бразильца Фелипе Лиму.

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