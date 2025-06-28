Бокс. Деонтей Уайлдер вернулся и нокаутировал соперника
время публикации: 28 июня 2025 г., 09:52 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 09:52
Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер успешно вернулся на ринг.
В Уичито "Бронзовый бомбардировщик" в седьмом раунде нокаутировал Тайррелла Херндона.
Уайлдер начал бой агрессивно. Во втором раунде он сбил соперника с ног левым хуком. В шестом раунде Херндон вновь оказался в нокдауне.
В седьмом раунде судья остановил бой. Тайррелл Херндон только защищался и перестал отвечать на атаки экс-чемпиона.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 мая 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 мая 2025