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Бокс. Деонтей Уайлдер вернулся и нокаутировал соперника

Бокс
время публикации: 28 июня 2025 г., 09:52 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 09:52
Бокс. Деонтей Уайлдер вернулся и нокаутировал соперника
AP Photo/Chase Stevens, File

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер успешно вернулся на ринг.

В Уичито "Бронзовый бомбардировщик" в седьмом раунде нокаутировал Тайррелла Херндона.

Уайлдер начал бой агрессивно. Во втором раунде он сбил соперника с ног левым хуком. В шестом раунде Херндон вновь оказался в нокдауне.

В седьмом раунде судья остановил бой. Тайррелл Херндон только защищался и перестал отвечать на атаки экс-чемпиона.

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