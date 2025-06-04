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Спорт

Алькарас и Музетти вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 04 июня 2025 г., 08:30 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 08:30
Алькарас и Музетти вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Lindsey Wasson

Первыми полуфиналистами Открытого чемпионата Франции стали Карлос Алькарас и Лоренцо Музетти.

Бывшая первая ракетка мира разгромил американца Томми Пола 6:0, 6:1, 6:4.

Итальянец обыграл американца Фрэнсиса Тиафо 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.

Сегодня состоятся четвертьфиналы:

Янник Синнер - Александр Бублик

Новак Джокович - Александр Зверев.

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