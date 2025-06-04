Алькарас и Музетти вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции
время публикации: 04 июня 2025 г., 08:30 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 08:30
Первыми полуфиналистами Открытого чемпионата Франции стали Карлос Алькарас и Лоренцо Музетти.
Бывшая первая ракетка мира разгромил американца Томми Пола 6:0, 6:1, 6:4.
Итальянец обыграл американца Фрэнсиса Тиафо 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.
Сегодня состоятся четвертьфиналы:
Янник Синнер - Александр Бублик
Новак Джокович - Александр Зверев.
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