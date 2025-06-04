Швентек и Соболенко вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции
время публикации: 04 июня 2025 г., 07:24 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 07:24
Первыми полуфиналистками Открытого чемпионата Франции стали Ига Швентек и Арина Соболенко.
Полька в четвертьфинале победила украинку Элину Свитолину 6:1, 7:5.
Первая ракетка мира обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь 7:6, 6:3.
Два четвертьфинала состоятся сегодня.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 мая 2025