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Спорт

Швентек и Соболенко вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 04 июня 2025 г., 07:24 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 07:24
Швентек и Соболенко вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Aurelien Morissard

Первыми полуфиналистками Открытого чемпионата Франции стали Ига Швентек и Арина Соболенко.

Полька в четвертьфинале победила украинку Элину Свитолину 6:1, 7:5.

Первая ракетка мира обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь 7:6, 6:3.

Два четвертьфинала состоятся сегодня.

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