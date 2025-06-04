Волейбол. Серебряная лига. Израильтянки проиграли сборной Латвии
время публикации: 04 июня 2025 г., 08:10 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 08:10
Начался турнир Серебряной лиги наций по волейболу. После двух туров лидируют сборные Швейцарии и Латвии, одержавшие по 2 победы.
В первом туре израильтянки победили сборную Фарерских островов 3:0 (25:14, 25:19, 25:14).
Во втором туре сборная Израиля проиграла команде Латвии 0:3 (17:25, 19:25, 13:25).
7 июня израильтянки играют со сборной Исландии, 8 - Швейцарии, 13 - Северной Македонии, 15 - Грузии.
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