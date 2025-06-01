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Самым ценным игроком финала Восточной конференции НБА признан Паскаль Сиакам

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 01 июня 2025 г., 12:37 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 12:47
Самым ценным игроком финала Восточной конференции НБА признан Паскаль Сиакам
AP Photo/Michael Conroy

Победителем Восточной конференции НБА стала "Индиана Пэйсерз", обыгравшая 4:2 "Нью-Йорк Никс".

Самым ценным игроком финала Восточной конференции признан Паскаль Сиакам.

Он набирал в среднем 24.8 очков в играх серии.

Паскаль Сиакам - чемпион НБА 2019 года в составе "Торонто".

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