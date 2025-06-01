Самым ценным игроком финала Восточной конференции НБА признан Паскаль Сиакам
время публикации: 01 июня 2025 г., 12:37 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 12:47
Победителем Восточной конференции НБА стала "Индиана Пэйсерз", обыгравшая 4:2 "Нью-Йорк Никс".
Самым ценным игроком финала Восточной конференции признан Паскаль Сиакам.
Он набирал в среднем 24.8 очков в играх серии.
Паскаль Сиакам - чемпион НБА 2019 года в составе "Торонто".
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