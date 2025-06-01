"Индиана" вышла в финал плэй-офф НБА

Победителем Восточной конференции НБА стал клуб "Индиана Пэйсерз".

В шестом матче полуфинальной серии "Индиана" победила "Нью-Йорк Никс" 125:108.

Счет в серии 4:2.

"Пэйсерз" "взяли игру" в третьей четверти 34:23. После 36 минут 92:75.

Лидер "Индианы" Паскаль Сиакам набрал 31 очко, сделал 5 подборов и 3 передачи.

"Индиана" вышла в финал плэй-офф впервые с 2000 года.

В финале она сыграет с "Оклахома-Сити Тендер".