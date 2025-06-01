"Индиана" вышла в финал плэй-офф НБА
время публикации: 01 июня 2025 г., 06:36 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 06:36
Победителем Восточной конференции НБА стал клуб "Индиана Пэйсерз".
В шестом матче полуфинальной серии "Индиана" победила "Нью-Йорк Никс" 125:108.
Счет в серии 4:2.
"Пэйсерз" "взяли игру" в третьей четверти 34:23. После 36 минут 92:75.
Лидер "Индианы" Паскаль Сиакам набрал 31 очко, сделал 5 подборов и 3 передачи.
"Индиана" вышла в финал плэй-офф впервые с 2000 года.
В финале она сыграет с "Оклахома-Сити Тендер".
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