x
01 июня 2025
|
последняя новость: 06:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 июня 2025
|
01 июня 2025
|
последняя новость: 06:56
01 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Индиана" вышла в финал плэй-офф НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 01 июня 2025 г., 06:36 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 06:36
"Индиана" вышла в финал плэй-офф НБА
AP Photo/AJ Mast

Победителем Восточной конференции НБА стал клуб "Индиана Пэйсерз".

В шестом матче полуфинальной серии "Индиана" победила "Нью-Йорк Никс" 125:108.

Счет в серии 4:2.

"Пэйсерз" "взяли игру" в третьей четверти 34:23. После 36 минут 92:75.

Лидер "Индианы" Паскаль Сиакам набрал 31 очко, сделал 5 подборов и 3 передачи.

"Индиана" вышла в финал плэй-офф впервые с 2000 года.

В финале она сыграет с "Оклахома-Сити Тендер".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 мая 2025

Чемпионат Израиля по баскетболу. Тель-авивский "Маккаби" вышел в финал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 мая 2025

НБА. "Нью-Йорк" победил "Индиану" и продлил серию
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 мая 2025

Шэй Гилдес-Александр - самый ценный игрок финала Западной конференции НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 мая 2025

Полуфинал чемпионата Израиля по баскетболу. Столичный "Апоэль" сравнял счет в серии