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Умер известный советский хоккеист

Хоккей
время публикации: 04 июня 2025 г., 16:35 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 16:35
Умер известный советский хоккеист
AP Photo/Ariel Schalit

2 июня на 85-м году жизни умер известный советский хоккеист Валерий Мозгов. сообщает сайт Федерации хоккея с мячом России.

Вратарь играл за команды "Машиностроитель" (Балашиха). "Спартак" (Ногинск), "Север" (Северодвинск), "Динамо" (Ленинград), "Динамо" (Алма-Ата) (бронзовый призер чемпионата СССР 1967 года), "Зоркий" (Красногорск).

Валерий Мозгов трижды включался в список 22 лучших игроков чемпионата СССР, дважды признавался лучшим вратарем СССР.

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