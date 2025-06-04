Умер известный хоккеист, чемпион СССР
время публикации: 04 июня 2025 г., 09:39 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 09:39
3 июня на 73-м году жизни умер известный хоккеист Александр Караблин, сообщает сайт Федерации хоккея с мячом России.
Нападающий выступал за клубы "Фили" и "Зоркий".
Александр Караблин - чемпион СССР 1979 года, двукратный серебряный призер чемпионатов СССР по хоккею с мячом, трехкратный - бронзовый, трехкратный обладатель Кубка СССР.
После распада СССР он играл в чемпионатах Швеции и Норвегии.
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