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Умер известный хоккеист, чемпион СССР

Хоккей
время публикации: 04 июня 2025 г., 09:39 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 09:39
Умер известный хоккеист, чемпион СССР
AP Photo/Ariel Schalit

3 июня на 73-м году жизни умер известный хоккеист Александр Караблин, сообщает сайт Федерации хоккея с мячом России.

Нападающий выступал за клубы "Фили" и "Зоркий".

Александр Караблин - чемпион СССР 1979 года, двукратный серебряный призер чемпионатов СССР по хоккею с мячом, трехкратный - бронзовый, трехкратный обладатель Кубка СССР.

После распада СССР он играл в чемпионатах Швеции и Норвегии.

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