Умер известный хоккеист, чемпион СССР

3 июня на 73-м году жизни умер известный хоккеист Александр Караблин, сообщает сайт Федерации хоккея с мячом России.

Нападающий выступал за клубы "Фили" и "Зоркий".

Александр Караблин - чемпион СССР 1979 года, двукратный серебряный призер чемпионатов СССР по хоккею с мячом, трехкратный - бронзовый, трехкратный обладатель Кубка СССР.

После распада СССР он играл в чемпионатах Швеции и Норвегии.