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Художественная гимнастика. Кубок Европы в Баку. Израильтянки завоевали золотую медаль

время публикации: 04 мая 2024 г., 14:31 | последнее обновление: 04 мая 2024 г., 14:39
Художественная гимнастика. Кубок Европы в Баку. Израильтянки завоевали золотую медаль
AP Photo/Ariel Schalit

В Баку проходит этап Кубка Европы по художественной гимнастике. В групповом многоборьбе победили израильтянки.

Ранее в этом сезоне сборная Израиля победила в групповом многоборье на этапах Кубка мира в Софии и Афинах.

Израильтянки набрали в сумме 73.550 балла.

Второе место заняли итальянки (71.700 балла), третье - сборная Азербайджана (71.550).

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