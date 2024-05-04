Художественная гимнастика. Кубок Европы в Баку. Израильтянки завоевали золотую медаль

В Баку проходит этап Кубка Европы по художественной гимнастике. В групповом многоборьбе победили израильтянки.

Ранее в этом сезоне сборная Израиля победила в групповом многоборье на этапах Кубка мира в Софии и Афинах.

Израильтянки набрали в сумме 73.550 балла.

Второе место заняли итальянки (71.700 балла), третье - сборная Азербайджана (71.550).