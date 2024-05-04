Художественная гимнастика. Кубок Европы в Баку. Израильтянки завоевали золотую медаль
время публикации: 04 мая 2024 г., 14:31 | последнее обновление: 04 мая 2024 г., 14:39
В Баку проходит этап Кубка Европы по художественной гимнастике. В групповом многоборьбе победили израильтянки.
Ранее в этом сезоне сборная Израиля победила в групповом многоборье на этапах Кубка мира в Софии и Афинах.
Израильтянки набрали в сумме 73.550 балла.
Второе место заняли итальянки (71.700 балла), третье - сборная Азербайджана (71.550).
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