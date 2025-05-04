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Спорт

"Даллас" вышел во второй раунд Кубка Стэнли. Достижение Рантанена

Хоккей
НХЛ
время публикации: 04 мая 2025 г., 09:05 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 09:05
"Даллас" вышел во второй раунд Кубка Стэнли. Достижение Рантанена
AP Photo/Julio Cortez

В седьмом матче серии первого круга Кубка Стэнли "Даллас Старз" победил "Колорадо Эвеланш" 4:2.

На 48-й минуте "Колорадо" вел в счете 2:0.

Спасителем "звезд" стал финн Микко Рантенен, который за 12 минут и 8 секунд забил три гола и сделал результативную передачу. Он стал вторым игроком в истории НХЛ, набравшим 4 очка за один период седьмого матча серии. Рекорд установил в 2019 году Кевин Лабанк.

Микко Рантанен - первый игрок в истории НХЛ, сделавший хет-трик в третьем периоде седьмого матча серии.

Во втором раунде "Даллас" встретится с победителем противостояния "Виннипег" - "Сент-Луис".

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