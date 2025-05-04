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Чемпионат мира по хоккею. Израильтяне проиграли сербам

Хоккей
время публикации: 04 мая 2025 г., 07:27 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 07:27
Чемпионат мира по хоккею. Израильтяне проиграли сербам
AP Photo/Julio Cortez

В Белграде продолжается чемпионат мира по хоккею. В четвертом туре израильтяне уступили сербам 1:2.

Сборная ОАЭ победила австралийцев 3:1.

Голландцы разгромили сборную Бельгии 6:0.

За тур до финиша на выход в дивизион 1В претендуют сборные Сербии и Нидерландов, одержавшие по 4 победы.

В последнем туре борьбу за выживание будут вести сборные Израиля, ОАЭ (по 3 очка) и Австралии (0).

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