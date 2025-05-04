Чемпионат мира по хоккею. Израильтяне проиграли сербам
время публикации: 04 мая 2025 г., 07:27 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 07:27
В Белграде продолжается чемпионат мира по хоккею. В четвертом туре израильтяне уступили сербам 1:2.
Сборная ОАЭ победила австралийцев 3:1.
Голландцы разгромили сборную Бельгии 6:0.
За тур до финиша на выход в дивизион 1В претендуют сборные Сербии и Нидерландов, одержавшие по 4 победы.
В последнем туре борьбу за выживание будут вести сборные Израиля, ОАЭ (по 3 очка) и Австралии (0).
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