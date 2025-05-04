Победителем юниорского чемпионата мира по хоккею стала сборная Канады

В США завершился юниорский чемпионат мира по хоккею (спортсмены до 18 лет).

Канадцы в шестой раз стали победителями турнира. В финале они разгромили шведов 7:0.

В матче за третье место американцы победили сборную Словакии 4:3.

В дивизион 1А вылетела сборная Швейцарии.

Лучшим вратарем признан канадец Джек Иванкович. Лучшим защитником - швед Саша Бумединн. Лучшим форвардом - швед Филип Экберг.

Самым ценным игроком чемпионата признан Филип Экберг, набравший в 7 матчах 18 (10 + 8) очков.