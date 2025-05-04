Победителем юниорского чемпионата мира по хоккею стала сборная Канады
время публикации: 04 мая 2025 г., 08:07 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 08:07
В США завершился юниорский чемпионат мира по хоккею (спортсмены до 18 лет).
Канадцы в шестой раз стали победителями турнира. В финале они разгромили шведов 7:0.
В матче за третье место американцы победили сборную Словакии 4:3.
В дивизион 1А вылетела сборная Швейцарии.
Лучшим вратарем признан канадец Джек Иванкович. Лучшим защитником - швед Саша Бумединн. Лучшим форвардом - швед Филип Экберг.
Самым ценным игроком чемпионата признан Филип Экберг, набравший в 7 матчах 18 (10 + 8) очков.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 мая 2025