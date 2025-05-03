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НХЛ. "Сент-Луис" разгромил "Виннипег"

Хоккей
НХЛ
время публикации: 03 мая 2025 г., 14:15 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 14:15
НХЛ. "Сент-Луис" разгромил "Виннипег"
AP Photo/Jeff Le

В шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" разгромил "Виннипел Джетс" 5:2.

Счет в серии 3:3.

На 31-й минуте счет был 1:1. Затем хозяева за 5 минут 23 секунды забили 4 гола.

Седьмая игра состоится в Виннипеге 4 мая.

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