НХЛ. "Сент-Луис" разгромил "Виннипег"

В шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" разгромил "Виннипел Джетс" 5:2.

Счет в серии 3:3.

На 31-й минуте счет был 1:1. Затем хозяева за 5 минут 23 секунды забили 4 гола.

Седьмая игра состоится в Виннипеге 4 мая.