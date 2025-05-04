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"Барселона" с трудом победила аутсайдера. Результаты матчей чемпионата Испании

Футбол
время публикации: 04 мая 2025 г., 10:51 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 10:51
"Барселона" с трудом победила аутсайдера. Результаты матчей чемпионата Испании
AP Photo/Manu Fernandez

Состоялись матчи тридцать четвертого тура чемпионата Испании."Барселона" победила "Вальядолид" 2:1.

Алавес - Атлетико (Мадрид) 0:0

"Алавес" не проиграл в третьем матче подряд и поднялся на 16-е место. Отрыв от зоны вылета 3 очка.

В первом тайме "Атлетико" не нанес ни одного удара в створ ворот.

Вильярреал - Осасуна (Памплона) 4:2

"Подводники" ведут борьбу за место в Лиге чемпионов.

Лас-Пальмас - Валенсия 2:3

Островитяне находятся в зоне вылета.

Вальядолид - Барселона 1:2

"Вальядолид" уже утратил даже теоретические шансы на сохранение места в элите.

"Барселона" лидирует с отрывом 7 очков.

Каталонцы, помня о полуфинале против "Интера", вышли в экспериментальном составе.

В ворота после длительного перерыва, связанного с травмой, вернулся тер Штеген.

После первого тайма хозяева вели в счете 1:0.

На второй тайм вышли Рафинья и де Йонг. Рафинья сравнял счет на 54-й минуте.

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