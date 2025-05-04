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Спорт

"Арсенал" неожиданно проиграл "Борнмуту". Результаты матчей чемпионата Англии

Футбол
время публикации: 04 мая 2025 г., 07:54 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 08:00
"Арсенал" неожиданно проиграл "Борнмуту". Результаты матчей чемпионата Англии
AP Photo/Kin Cheung

Состоялись матчи тридцать пятого тура чемпионата Англии. "Арсенал" неожиданно проиграл "Борнмуту" 1:2.

Астон Вилла (Бирмингем) - Фулхэм (Лондон) 1:0

Эвертон (Ливерпуль) - Ипсвич 2:2

На 41-й минуте хозяева вели в счете 2:0.

Игрок "Эвертона" Дуайт Макнил установил занятный рекорд. Он стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги, забившим все голы левой ногой. На его счету 21 гол. 20 голов у Стюарта Пирса.

Лестер - Саутгемптон 2:0

Обе команды уже вылетели в Чемпионшип.

Арсенал (Лондон) - Борнмут 1:2

Как сказал комментатор, ""Арсенал" думает о матче в Париже".

"Борнмут" прервал серию из 8 поражений подряд на поле "Арсенала". "Вишни" в этом сезоне дважды обыграли "канониров".

На 67-й минуте в счете вели хозяева 1:0.

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