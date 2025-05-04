"Арсенал" неожиданно проиграл "Борнмуту". Результаты матчей чемпионата Англии
время публикации: 04 мая 2025 г., 07:54 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 08:00
Состоялись матчи тридцать пятого тура чемпионата Англии. "Арсенал" неожиданно проиграл "Борнмуту" 1:2.
Астон Вилла (Бирмингем) - Фулхэм (Лондон) 1:0
Эвертон (Ливерпуль) - Ипсвич 2:2
На 41-й минуте хозяева вели в счете 2:0.
Игрок "Эвертона" Дуайт Макнил установил занятный рекорд. Он стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги, забившим все голы левой ногой. На его счету 21 гол. 20 голов у Стюарта Пирса.
Лестер - Саутгемптон 2:0
Обе команды уже вылетели в Чемпионшип.
Арсенал (Лондон) - Борнмут 1:2
Как сказал комментатор, ""Арсенал" думает о матче в Париже".
"Борнмут" прервал серию из 8 поражений подряд на поле "Арсенала". "Вишни" в этом сезоне дважды обыграли "канониров".
На 67-й минуте в счете вели хозяева 1:0.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 мая 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 мая 2025