Рекорды "Комо" и "Наполи". Результаты матчей чемпионат Италии

Состоялись матчи тридцать пятого тура чемпионата Италии. "Наполи" обыграл "Лечче" 1:0.

Кальяри - Удинезе 1:2

Парма - Комо 0:1

Комо впервые в истории победил в пяти матчах Серии А подряд. В четырех последних играх команда не пропустила.

Лечче - Наполи 0:1

Неаполитанцы выиграли четвертый матч подряд и лидируют, на 3 очка опережая "Интер". Четыре "сухих победы" подряд - повторение клубного рекорда.

"Лечче" не может победить 12 игр подряд.

Интер (Милан) - Верона 1:0

"Интер" почти полностью изменил стартовый состав по сравнению с предыдущим матчем (10 игроков из 11). Впереди ответный полуфинал Лиги чемпионов. Такое произошло впервые с декабря 2015 года.