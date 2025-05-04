Рекорды "Комо" и "Наполи". Результаты матчей чемпионат Италии
время публикации: 04 мая 2025 г., 09:25 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 09:31
Состоялись матчи тридцать пятого тура чемпионата Италии. "Наполи" обыграл "Лечче" 1:0.
Кальяри - Удинезе 1:2
Парма - Комо 0:1
Комо впервые в истории победил в пяти матчах Серии А подряд. В четырех последних играх команда не пропустила.
Лечче - Наполи 0:1
Неаполитанцы выиграли четвертый матч подряд и лидируют, на 3 очка опережая "Интер". Четыре "сухих победы" подряд - повторение клубного рекорда.
"Лечче" не может победить 12 игр подряд.
Интер (Милан) - Верона 1:0
"Интер" почти полностью изменил стартовый состав по сравнению с предыдущим матчем (10 игроков из 11). Впереди ответный полуфинал Лиги чемпионов. Такое произошло впервые с декабря 2015 года.
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