ПСЖ неожиданно проиграл. Результаты матчей чемпионата Франции
время публикации: 04 мая 2025 г., 08:23 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 08:23
Состоялись матчи тридцать второго тура чемпионата Франции. ПСЖ, уже ставший чемпионом, неожиданно проиграл "Страсбуру" 1:2.
Страсбур - ПСЖ 2:1
"Страсбур" победил парижан в матче чемпионата впервые с декабря 2017 года.
ПСЖ, как и "Арсенал" сосредоточен на ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Тулуза - Ренн 2:1
Победа обезопасила "Тулузу" от вылета.
Сент-Этьен - Монако 1:3
Монегаски поднялись на второе место.
"Сент-Этьен" находится в зоне вылета, но шансов на спасение еще не утратил.
На данный момент (за 3 тура до финиша) вылетел только "Монпелье".
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