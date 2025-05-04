ПСЖ неожиданно проиграл. Результаты матчей чемпионата Франции

Состоялись матчи тридцать второго тура чемпионата Франции. ПСЖ, уже ставший чемпионом, неожиданно проиграл "Страсбуру" 1:2.

Страсбур - ПСЖ 2:1

"Страсбур" победил парижан в матче чемпионата впервые с декабря 2017 года.

ПСЖ, как и "Арсенал" сосредоточен на ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Тулуза - Ренн 2:1

Победа обезопасила "Тулузу" от вылета.

Сент-Этьен - Монако 1:3

Монегаски поднялись на второе место.

"Сент-Этьен" находится в зоне вылета, но шансов на спасение еще не утратил.

На данный момент (за 3 тура до финиша) вылетел только "Монпелье".