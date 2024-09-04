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Умер знаменитый советский пловец, отец Павла и Валерия Буре

время публикации: 04 сентября 2024 г., 10:58 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 11:20
Умер знаменитый советский пловец, отец Павла и Валерия Буре
AP Photo/ABC-TV Pool

3 сентября в Майами на 74-м году жизни скончался знаменитый советский пловец Владимир Буре, отец знаменитых российских хоккеистов Павла и Валерия Буре, сообщает "Чемпионат".

Несколько недель назад Владимир Буре перенес сердечный приступ.

Владимир Буре - 17-кратный чемпион СССР, 10-кратный рекордсмен Европы, четырехкратный призер олимпийских игр, двукратный призер чемпионатов мира, пятикратный призер чемпионатов Европы.

Он был тренером по физической подготовке клубов "Ванкувер Кэнакс" и "Нью-Джерси Дэвилз".

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