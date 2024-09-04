Умер знаменитый советский пловец, отец Павла и Валерия Буре

3 сентября в Майами на 74-м году жизни скончался знаменитый советский пловец Владимир Буре, отец знаменитых российских хоккеистов Павла и Валерия Буре, сообщает "Чемпионат".

Несколько недель назад Владимир Буре перенес сердечный приступ.

Владимир Буре - 17-кратный чемпион СССР, 10-кратный рекордсмен Европы, четырехкратный призер олимпийских игр, двукратный призер чемпионатов мира, пятикратный призер чемпионатов Европы.

Он был тренером по физической подготовке клубов "Ванкувер Кэнакс" и "Нью-Джерси Дэвилз".