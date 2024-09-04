Легкая атлетика. Американский еврей Эзра Фрех – двукратный чемпион Парижской паралимпиады
время публикации: 04 сентября 2024 г., 10:35 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 11:06
Американский паралимпийский легкоатлет Эзра Фрех – двукратный чемпион Парижской паралимпиады.
Он стал победителем в беге на 100 метров и в прыжках в высоту.
Эзра Фрех – чемпион мира в прыжках в высоту 2023 года, серебряный призер чемпионата мира 2024 года.
Эзра родился без значительной части левой ноги и пальцев на левой руке.
Мать спортсмена – еврейская актриса из Ирана Бахар Сумех.
Ссылки по теме