Легкая атлетика. Американский еврей Эзра Фрех – двукратный чемпион Парижской паралимпиады

Американский паралимпийский легкоатлет Эзра Фрех – двукратный чемпион Парижской паралимпиады.

Он стал победителем в беге на 100 метров и в прыжках в высоту.

Эзра Фрех – чемпион мира в прыжках в высоту 2023 года, серебряный призер чемпионата мира 2024 года.

Эзра родился без значительной части левой ноги и пальцев на левой руке.

Мать спортсмена – еврейская актриса из Ирана Бахар Сумех.