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Легкая атлетика. Американский еврей Эзра Фрех – двукратный чемпион Парижской паралимпиады

время публикации: 04 сентября 2024 г., 10:35 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 11:06
Легкая атлетика. Американский еврей Эзра Фрех - двукратный чемпион Парижской паралимпиады
AP Photo/Aidan Conrad

Американский паралимпийский легкоатлет Эзра Фрех – двукратный чемпион Парижской паралимпиады.

Он стал победителем в беге на 100 метров и в прыжках в высоту.

Эзра Фрех – чемпион мира в прыжках в высоту 2023 года, серебряный призер чемпионата мира 2024 года.

Эзра родился без значительной части левой ноги и пальцев на левой руке.

Мать спортсмена – еврейская актриса из Ирана Бахар Сумех.

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