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Хоккей. Леон Драйзайтль стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

время публикации: 04 сентября 2024 г., 15:12 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 15:19
Хоккей. Леон Драйзайтль стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ
AP Photo/Wilfredo Lee

Нападающий Леон Драйзайтль подписал новый восьмилетний контракт с "Эдмонтон Ойлерз" и стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма контракта 112 миллионов долларов.

Новый контракт начинает действовать с сезона 2025-26 годов.

Леоно Драйзайтль провел всю карьеру в НХЛ в "Эдмонтоне". В 719 матчах за клуб он набрал 850 (347 + 503) очков.

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