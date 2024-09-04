Хоккей. Леон Драйзайтль стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ
время публикации: 04 сентября 2024 г., 15:12 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 15:19
Нападающий Леон Драйзайтль подписал новый восьмилетний контракт с "Эдмонтон Ойлерз" и стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ, сообщает официальный сайт клуба.
Сумма контракта 112 миллионов долларов.
Новый контракт начинает действовать с сезона 2025-26 годов.
Леоно Драйзайтль провел всю карьеру в НХЛ в "Эдмонтоне". В 719 матчах за клуб он набрал 850 (347 + 503) очков.
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