Хоккей. Леон Драйзайтль стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

Нападающий Леон Драйзайтль подписал новый восьмилетний контракт с "Эдмонтон Ойлерз" и стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма контракта 112 миллионов долларов.

Новый контракт начинает действовать с сезона 2025-26 годов.

Леоно Драйзайтль провел всю карьеру в НХЛ в "Эдмонтоне". В 719 матчах за клуб он набрал 850 (347 + 503) очков.